La Lega a Palermo:

La Lega vuole intitolare una strada di Palermo a Giorgio Almirante. Il gruppo consiliare del Carroccio ha presentato un ordine del giorno perché venga intitolata allo storico leader del Movimento sociale italiano una via. “Oltre ad essere stato un grande politico e oratore – affermano dal gruppo del Carroccio di Palazzo delle aquile capitanato da Igor Gelarda insieme con Elio Ficarra, Marianna Caronia e Alessandro Anello -Almirante ha avuto il grande merito di mantenere nell’alveo della democrazia migliaia di giovani. Grazie a lui e al Movimento Sociale Italiano, infatti, migliaia di ragazzi che avrebbero potuto intraprendere percorsi di destra estrema para-terroristica se non terroristica sono rimasti invece a militare all’interno di un partito dell’alveo costituzionale. Specialmente in un periodo terribile come quello degli anni di piombo che ha visto lo scontro violento e la morte di centinaia di giovani. Nella speranza che questi periodi bui di odio e di violenza non tornino mai più nella nostra storia, riteniamo un atto di democrazia ma anche di rispetto verso lo statista emiliano l intitolazione di una strada a suo nome”.

Lì dove in Italia proposte simili sono state avanzate, non sono mai mancate le polemiche. Seppure diversi comuni hanno infine intitolato al politico missino strade. Almirante, infatti, fu politico gentiluomo rispettato dagli avversari ma fu anche attivo nella Repubblica di Salò dopo l’armistizio del 1943. Nella Rsi, regime fascista collaborazionista dei nazisti, Almirante, allora trentenne, fu capomanipolo e poi capo di gabinetto del ministero della Cultura Popolare. Inoltre, Almirante da giornalista aveva lavorato al giornale “La difesa della razza”. I suoi trascorsi, però, non gli impedirono di avere il rispetto degli avversari politici: resta famosa la sua visita alla camera ardente di Enrico Berlinguer, dove venne accolto cordialmente dai dirigenti del Pci.