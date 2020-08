“Luigi Di Maio si è ufficialmente dimesso da capo politico del MoVimento 5 Stelle. Da stamattina ripenso a questi anni passati insieme. Insieme non vuol dire nello stesso posto… insieme vuol dire nella stessa comunità, nello stesso movimento, dalla stessa parte, con gli stessi obbiettivi. Insieme vuol dire esserci quando ci si batte per un ideale, quando si festeggia per una vittoria, quando si analizzano gli errori. Sono convinto esattamente come il primo giorno e come in questi anni, che lui è e sarà il volto del Movimento 5 Stelle”.

Lo dice il vice ministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, che è componente del Comitato di garanzia del M5s. Tra Di Maio e Cancelleri il sodalizio è sempre stato forte, sempre l'uno fianco all'altro, insieme in ogni tornata elettorale in Sicilia e in ogni appuntamento del M5s nell'isola. "Ancora una volta mi sono convinto che non potevamo avere leader migliore in questi anni che hanno segnato non solo la storia del Movimento ma anche quella della politica italiana – aggiunge Cancelleri – Giovane, instancabile, energico, coraggioso, lui è stato tutti noi e io sono onorato e orgoglioso del lavoro che ha portato avanti da capo politico. Lui è stato ognuno di noi, il meglio di ognuno di noi. Grazie Luigi, grazie grande amico mio".