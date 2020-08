PALERMO – E’ stato respinto un carico di melograni, per circa 25mila chili di prodotto, al porto di Palermo, risultato non conforme all’ingresso in territorio europeo per la presenza diffusa di organismi nocivi. A darne notizia l’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera. Grazie al lavoro degli ispettori fitosanitari dell’assessorato Agricoltura, il 20 gennaio scorso è stato ispezionato al porto di Palermo un trailer di melograni (Punica granatum) proveniente dalla Tunisia e corredato di certificazione fitosanitaria (cert. Fito. n. 0016200 del 17-gennaio 2020 del servizio fitosanitario della Tunisia). All’apertura del trailer, in presenza dello spedizioniere doganale incaricato e dei funzionari della Agenzia delle dogane, il carico di melograni, contenuti in 52 cassette, risultava non conforme all’ingresso in territorio europeo per la presenza diffusa di organismi nocivi. Alla luce di quanto rilevato, è stata immediatamente prodotta la documentazione atta al respingimento della partita di melograno e restituito il certificato fitosanitario tunisino, che accompagnava la merce. “Continua quotidianamente l’attività del governo Musumeci di controllo ai prodotti agricoli e agroalimentari in ingresso nel territorio siciliano – afferma Bandiera – Vigiliamo senza tregua né sconti, nei porti, aeroporti, luoghi d’importazione e vendita, contro chi, per anni, ha lucrato sulla nostra salute e sulla nostra economia”.

