PALERMO – Ha perso il controllo della sua Fiat Punto finendo contro il guardrail. E’ così rimasto ferito sulla Palermo-Sciacca un automobilista.

L’incidente si è verificato nel tratto dello scorrimento veloce compreso tra Altofonte e Giacalone: a soccorrerlo i sanitari del 118 che l’hanno trasportato all’ospedale Civico, ma le sue condizioni non vengono considerate gravi.

I carabinieri di Monreale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto: l’uomo avrebbe sbandato autonomamente, in base ai primi accertamenti, infatti, non risultano altri mezzi coinvolti. Nella zona si sono registrati fortissimi rallentamenti al traffico.