PALERMO – Contro il rischio licenziamenti in Banca Igea, i sindacati bancari protestano: manifestazione a Palermo lunedì 27 gennaio. “Siamo venuti a conoscenza che Banca Igea stia procedendo ad effettuare dei licenziamenti di lavoratori con contratto indeterminato e che nei giorni scorsi l’azienda aveva assunto altro personale. Nonostante la notizia sia stata ripresa da quasi tutti gli organi di stampa da parte della banca non c’è stata purtroppo alcuna smentita al riguardo. Le organizzazioni sindacali, a questo punto, per ribadire la difesa occupazionale a Palermo e nel settore indicono un’azione di protesta che si effettuerà a Palermo lunedì 27 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 12 in via Principe di Villafranca (angolo Via Dante) di fronte i locali di Banca Igea”. Lo dichiarano le segreterie territoriali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Unisin.

I licenziamenti alla Banca Igea sono inaccettabili: sosteniamo la loro battaglia e quella della Fabi, per questo anche la Cisal scenderà in pizza insieme per fermare questo scempio. Se fosse confermata l’intenzione dell’istituto di licenziare dei dipendenti a tempo indeterminato per fare spazio ad altro personale, in barba a ogni regola, sarebbe un’operazione da contrastare con ogni mezzo”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal.