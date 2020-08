PALERMO – Quattordici indagati di cui quattro agli arresti domiciliari. Medici, infermieri e imprenditori avrebbero fatto parte di quella che il giudice per le indagini preliminari Maria Cristina Sala definisce “una spregiudicata organizzazione di malaffare”.

Ai domiciliari finiscono Natale Francaviglia, direttore dell’Unità complessa di Neurochirurgia dell’ospedale Civico di Palermo, Santo Montemurro, ex coordinatore infermieristico del reparto, l’infermiere Michele Bruno, oggi pensione, e Francesco Tarallo, agente della “Servizi medicali srl” di Palermo, la società al centro della truffa.

L’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Laura Siani si sviluppa su due filoni. Il primo riguarda la fornitura di materiali usati in sala operatoria e l’altro la lista di attesa per gli interventi di neurochirurgia all’ospedale Civico.

Dalle indagini emergerebbe che un centinaio di pazienti avrebbero scavalcato il turno dopo essere stati visitati privatamente da Francaviglia. Il lavoro dei carabinieri del Nas è stato certosino. Hanno ascoltato gente intercettata, studiato cartelle cliniche e ascoltato testimoni.

Nel primo filone, quello sui materiali, sono indagati a vario titolo per truffa aggravata, Francaviglia, Montemurro, Bruno e l’infermiera Carmelinda Lombardo, l’agente della Servizi Medicali srl Tarallo e il legale rappresentante Giammarco Randazzo.

Nel 2014 l’Arnas Civico ha aggiudicato una gara con più lotti per la fornitura di 40 materiale sanitario per 49 milioni di euro, di cui due milioni e 700 mila euro alla Servizi Medicali. Il sistema del “conto deposito” prevede che sia il primario a chiedere di volta in volta l’acquisto del materiale consumato durante gli interventi chirurgici.

Secondo l’accusa, il registro di scarico dei materiali sarebbe stato falsificato facendo apparire un utilizzo maggiore del reale di viti, placche, punte di trapano e altro ancora negli interventi di chirurgia cranica e nelle operazioni alla colonna vertebrale. Dagli accertamenti sarebbero emerse grossolane modifiche delle schede.

L’altro capitolo investigativo si concentra sulle liste di attesa. Sotto inchiesta per falso e abuso di ufficio sono finiti, oltre a Francaviglia, i medici del reparto Anna Fimognari, Pietro Impallaria, Francesco Meli, Benedetto Lo Duca, Antonino Odierna Contino, Jacqueline Lima, Giuseppe Lentini, gli infermieristica Maria Napolitano e Giovanna Garitta: avrebbero contribuito a falsificare il modulo di inserimento in lisa di attesa. Come? Certificando che i pazienti, visitati privatamente (nello studio di Francaviglia e in due strutture mediche private a Palermo e Caltanissetta), avevano eseguito la prescritta vista nell’ambulatorio ospedaliero. I colleghi di Francaviglia lo avrebbero agevolato. Sono un centinaio i pazienti che in questi anni avrebbero scavalcato il turno.

Che accordo c’era fra il primario e la ditta? Non viene ipotizzato il reato corruzione anche se gli investigatori sottolineano che Francaviglia ha vissuto in un elegante immobile in via Ricasoli, di proprietà della madre del titolare della società, e ufficialmente affittato alla figlia del primario per circa 10 mila euro all’anno. “Ma c’è il sospetto di rapporti di cointeressenza”, ha scritto il gip Maria Cristina Sala.