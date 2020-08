VITTORIA (RAGUSA) – Litiga con la moglie per futili motivi e per ripicca tenta di far esplodere l’abitazione familiare lasciando aperti tutti i rubinetti dei fornelli a gas della cucina. La polizia ha arrestato con questa accusa un 65enne di Vittoria (Rg) rintracciato dopo la denuncia della moglie. (ANSA).