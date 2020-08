AGRIGENTO – Dolce & Gabbana, per la promozione della collezione primavera-estate 2020, hanno scelto ancora una volta Agrigento e la Valle dei Templi. L’evento D&Gdel luglio 2019 ha avuto e continua ad avere risonanza per Agrigento. “Nei mesi successivi, e ancora adesso nell’anno in cui Agrigento celebra i suoi 2600 anni di storia – ha detto il sindaco Lillo Firetto – l’amore di Dolce e Gabbana per la Sicilia continua a esprimersi donando alla città dei Templi un’eccezionale promozione internazionale”.

(ANSA).