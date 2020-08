PALERMO – Ok dalla direzione generale ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro. La cassa integrazione per i lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020) e per quelli di Blutec (dal 18 ottobre 2019 al 17 ottobre 2020) è stata autorizzata dal dicastero romano. L’atto porta la firma del direttore generale degli ammortizzatori sociali, Agnese De Luca, e permette di non interrompere l’erogazione della cassa integrazione per le migliaia di lavoratori coinvolti nella crisi dei due poli industriali tar cui quello di Termini Imerese.

“La firma in via prioritaria del decreto di cassa integrazione Blutec, assieme a quello ex Ilva ha commentato in una nota il deputato 5stelle all’Ars, Luigi Sunseri -, è l’ennesima conferma del massimo impegno del governo Conte e della ministra 5stelle Nunzia Catalfo in questa direzione e spazza via qualsiasi sterile speculazione politica”.