PALERMO – Un anziano di 78 anni è stato rapinato in casa in Piano Maglio, ad Altofonte (Palermo) da due giovani. La vittima è stata legata a una sedia. I due, a volto scoperto, hanno portato via alcuni oggetti in argento e soldi. Il pensionato, liberato dai carabinieri, è stato portato al pronto soccorso. Le indagini sono condotte dalla compagnia di Monreale. (ANSA).