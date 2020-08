PALERMO – Parte la vertenza dei lavoratori della Reset per il ripristino degli scatti di anzianità. Il sindacato Ursas-Sadirs ha comunicato di avere avviato l’iter legale per il riconoscimento delle somme, in tutto circa 250 euro a lavoratore.

Gli scatti erano stati sospesi in sede di accordo di trasferimento del dicembre 2014 dopo il passaggio dalla Gesip. “Non si può immaginare certo che la sospensione sia a tempo indeterminato – spiega Pietro La Torre, segretario generale Usas-Sadirs – per altro su un istituto per sua natura irrinunciabile. Riteniamo che il protrarsi della sospensione sia diventato un odioso abuso gravemente pregiudizievole per i lavoratori”. La Torre spiega quindi che “l’azienda ha chiarito in modo inequivocabile di non avere alcuna volontà di porsi come controparte dell’amministrazione comunale per il rispetto gli accordi sottoscritti nel tempo, e segnatamente la parte di essi che prevedeva l’implementazione di 3 milioni di euro annui strutturali a favore di Reset e dei suoi lavoratori e mai realizzata o solo parzialmente. Per questo motivo abbiamo deciso di promuovere un percorso di natura legale per il ripristino di tale istituto”. Il sindacato Ursas-Sadirs ha recesso quindi l’accordo del 2014 e ha messo a disposizione dei lavoratori i propri uffici per il mandato a procedere.