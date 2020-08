PALERMO – Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Fratelli d’Italia sabato 25 e domenica 26 presenta in diverse città del Palermitano la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni. Saranno presenti Carolina Varchi, componente dell’esecutivo nazionale di FdI, il coordinatore provinciale Raoul Russo, dirigenti provinciali e amministratori locali del territorio. Per firmare è necessario portare un documento di identità.

Ecco gli appuntamenti in programma: a Villabate, sabato 25 e domenica 26, in piazza della Regione, dalle 9 alle 13; a Bagheria, sabato 25, in corso Umberto dalle 16 alle 20 e domenica 26 in piazza Matrice dalle 10 alle 13; a Ficarazzi, sabato 25 in piazza padre Pio dalle 16 alle 20; a Lercara Friddi, sabato 25 in corso G. Sartori 8 dalle 16 alle 20 e domenica 26 dalle 10 alle 12. Domenica 26 anche a Termini Imerese, in piazza Duomo dalle 10 alle 13, a Trappeto in piazza Municipio dalle 9.30 alle 13, a Corleone in via Spatafora 11 dalle 10 alle 13, infine a Santa Flavia a Villa Filangeri dalle 16 alle 20. “Continua l’impegno di Fratelli d’Italia sul territorio per sensibilizzare gli elettori della nostra provincia sulla questione delle riforme affinché gli italiani possano esprimere direttamente la loro scelta sul Capo dello Stato, si possa allentare la pressione fiscale su professionisti, partite iva e famiglie sfiancati dalle tasse e all’Italia venga restituito il ruolo che merita anche in Europa”, dicono Carolina Varchi e Raoul Russo.