C’è stata una sparatoria nella località tedesca del Baden Wuerttemberg, Rot am See: secondo le prime informazioni, i morti sono sei. La sparatoria è avvenuta in un edificio del piccolo centro da 5200 abitanti e dietro il fatto, stando alle prime verifiche degli inquirenti, vi sarebbe una tragedia familiare. È quello che twitta la polizia di Aalen. Oltre all’uomo fermato, inoltre, non ci sarebbero altri sospettati.