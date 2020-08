Virus-killer, scattano i blocchi

Le autorità cinesi hanno disposto la chiusura di alcune sezioni della Grande Muraglia, oltre a imporre il blocco ai trasporti pubblici anche a Jingzhou. Sono 41 milioni i cittadini coinvolti dai blocchi nel Paese a seguito dell’epidemia di coronavirus. Le vittime sono 26: una persona è morta a Heilongjiang, provincia al confine con la Russia, a più di 1.800 chilometri da Wuhan, dove sono iniziati i lavori per un ospedale d’emergenza che sarà pronto in 10 giorni. Disneyland Shanghai chiude temporaneamente i battenti. Rientra il caso sospetto a Bari, la paziente sarà dimessa in 48 ore. Un vaccino potrebbe esser testato sull’uomo in meno di tre mesi, afferma uno dei massimi esperti nel mondo di immunologia, Anthony Fauci, direttore dell’Istituto per allergie e malattie infettive del National Institutes of Health. (ansa)