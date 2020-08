PALERMO – “Lo scontro politico tra una parte dell’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, in merito alla Ztl notturna, sta assumendo toni troppo elevati”, a dichiararlo e Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo, che aggiunge: “Non accettiamo che alle critiche su questioni vere ed importanti si risponda facendo passare i commercianti come degli “attentatori”. Sperando che ci si possa confrontare in modo diverso, la nostra associazione esprime la propria solidarietà a Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, che ha subito ingiustamente un durissimo attacco solo per avere annunciato il ricorso al Tar”