Eleonora Abbagnato racconta il suo addio all’Opera di Parigi di cui è stata per anni l’etoile. La ballerina palermitana, ospite a “Verissimo” ha spiegato la sua decisione di tornare a casa in Italia per stare vicina alla madre cui è stata diagnosticata la leucemia. È stata proprio la mamma, ha detto Eleonora, a sostenerla più di ogni altro nel suo sogno: “Mamma sta andando alla grande, sono contenta”.