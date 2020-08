Neonata muore durante il parto

PALERMO- Una neonata è morta durante il parto alla clinica Triolo Zancla a Palermo. La mamma, 40 anni, era alla quarta gravidanza. Mentre la donna stava per partorire il battito della bambina si è fermato. E’ stato tentato un cesareo, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia si è recata nella clinica per interrogare i familiari. E’ stata sequestrata la cartella clinica e la procura ha disposto l’autopsia sul corpicino della bimba per accertare eventuali responsabilità. “Possiamo sapere cosa sia successo dopo i risultati dell’autopsia – dicono dalla clinica Triolo – Stava andando tutto per il meglio poi d’un tratto il cuore della piccola ha smesso di battere. I genitori hanno presentato una denuncia”. (ANSA).