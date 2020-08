Stadio delle Palme, avanti piano

PALERMO – La fine dei lavori allo Stadio delle Palme ha una nuova data: il 27 febbraio dovrebbe essere ultimata ogni lavorazione residua, per poi attendere il collaudo federale. Ad annunciarlo è il responsabile unico del procedimento, l’architetto Tiziana Benfante, dopo un incontro al quale fra gli altri hanno partecipato anche il vicesindaco Fabio Giambrone, il direttore dei lavori Giovanni Riccobono e il responsabile dell’impianto Annita Borino. La struttura di viale del Fante è chiusa dall’estate scorsa per interventi di manutenzione straordinaria e urgente, e avrebbe dovuto riaprire i battenti fra novembre e dicembre; il ritardo accumulato aveva fatto infuriare le associazioni sportive, sempre più confuse sull’avanzamento dei lavori. Ora dal Comune fanno sapere che la strada sarebbe ormai tracciata.

L’oggetto della discordia, la gabbia per le discipline di lancio ordinata presso una ditta in Polonia e necessaria al completamento dello stadio, dovrebbe arrivare a Palermo entro febbraio. “Poi si procederà al collaudo dell’impianto – precisa Benfante – che è compito della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera, ndr), con cui siamo in contatto per concordare i tempi. Non bisogna fare confusione fra data di apertura e di collaudo, perché c’è una differenza enorme. Il collaudo non dipende dal Comune, ma noi per quello che ci compete stiamo facendo il nostro massimo”.

“Siamo a buon punto per ultimare le procedure e contiamo di concludere entro fine febbraio”, ribadisce Giambrone; poi aggiunge che il Comune in attesa della gabbia si sta dedicando anche a ulteriori lavorazioni, che Benfante conferma essere al di fuori dell’appalto di manutenzione straordinaria: “Gli interventi riguardano la sistemazione dell’area verde e alcuni adempimenti tecnici – spiega il vicesindaco –, che il Comune realizzerà tutti in house. Il ritardo nella consegna? Come in tutte le cose sono sopraggiunti degli ostacoli imprevisti, ma i prossimi passi sono volti a superarle e chiudere ogni intervento possibile”.

Ad aggiungere altri dettagli è Salvatore Gebbia, organizzatore dei campionati italiani di atletica leggera in scena il 20 e il 21 giugno a Palermo, anche lui presente all’incontro di lunedì: “Gli interventi delle maestranze comunali comprendono anche la ristrutturazione dei bagni sotto la tribuna centrale – afferma – e una sistemazione del tunnel che collega l’esterno alla cosiddetta ‘camera di chiamata’ per gli atleti: lavorazioni piccole ma importanti, che dovrebbero essere completate entro venti giorni circa. Il Comune ha fatto bene a cogliere l’opportunità in attesa del collaudo, dato che si prevede che i campionati italiani possano portare allo Stadio delle Palme anche 1500 persone”. Dopo la riapertura il primo evento ufficiale finora confermato sarà il 30 e il 31 maggio, quando lo Stadio delle Palme ospiterà le finali dei Campionati regionali di società e il restyling dell’impianto potrà essere messo alla prova dai ‘giudici’ più severi: gli atleti.