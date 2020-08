Dramma la scorsa notte a Vigolo (Bergamo): un uomo di 38 anni è morto cadendo dal balcone di casa, sul quale si stava arrampicando, pare perché aveva dimenticato le chiavi di casa. L’incidente è accaduto alle 4. L’uomo stava cercando di salire sul terrazzo per entrare in casa, ma è scivolato ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, ma non c’è stato nulla da fare.