MONREALE (PALERMO) – Gravissimo incidente stradale sulla circonvallazione di Monreale, nel Palermitano. Nello scontro frontale tra due auto un uomo, Giuseppe Scalici di 71 anni ha perso la vita, mentre il conducente del secondo mezzo è stato trasportato in ospedale per le gravi ferite riportate: è in codice rosso.

L’impatto, avvenuto nelle vicinanze di una nota pizzeria, è stato violentissimo. A scontrarsi, una Jaguar e una Peugeot. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, si sono registrati fortissimi rallentamenti alla circolazione.

Sono in corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto. Non si esclude che l’uomo abbia perso il controllo della macchina in seguito ad un malore.