Regionali in Emilia Romagna e Calabria, affluenza in crescita

Sono aperte dalle 7 le urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Lo scrutinio comincerà alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi. Sono più di 5 milioni gli

elettori al voto: 3,5 milioni in Emilia Romagna e 1,8 milioni in Calabria. Nella giornata di silenzio elettorale, Salvini twitta: “Prima li mandiamo a casa, poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo”. Bonaccini punta alla rielezione: “L’Emilia Romagna li stupirà”. In Calabria, la candidata del centrodestra Jole Santelli sente “un buon vento” mentre il suo avversario, Pippo Callipo, lancia un appello: “Più votiamo e meno peserà il voto clientelare”.

Affluenza in crescita alle 12, per le elezioni regionali in Emilia Romagna ed in Calabria. In Emilia Romagna, quando sono giunti i dati di 145 Comuni su 328, l’affluenza è superiore al 23%, contro il 10,88% delle precedenti consultazioni locali. In Calabria la percentuale dei votanti finora andati alle urne è del 10,14% (dati di 243 comuni su 404), contro l’8,46% precedente. Le urne sono aperte dalle 7 e saranno chiuse alle 23, quando comincerà lo scrutinio.