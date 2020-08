Assalto al supermercato

MARSALA (TARAPANI) – Un pregiudicato, Mario Ferrera, di 33 anni, è stato arrestato a Marsala dai carabinieri subito dopo avere rapinato un supermercato. L’assalto all’esercizio commerciale di contrada Cuore di Gesù è avvenuto venerdì sera, quando un bandito armato di coltello e con il volto coperto si è fatto consegnare dal cassiere l’incasso della giornata dandosi poi alla fuga. I carabinieri, intervenuti sul posto, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza – nonostante il rapinatore fosse a volto coperto – sono riusciti a riconoscere la conformazione fisica e l’andatura di Mario Ferrera, noto alle forze dell’ordine per i propri trascorsi giudiziari.

Il pregiudicato, rintracciato presso la propria abitazione, indossava ancora gli indumenti utilizzati per la rapina. I militari hanno inoltre trovato nelle tasche del suo giubbotto il coltello e uno dei due guanti in lattice utilizzati per evitare di lasciare impronte durante la rapina, nonché banconote di piccolo taglio che farebbero del bottino. Ferrera è stato dichiarato in stato di arresto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata nei prossimi giorni.(ANSA)