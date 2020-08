Auschwitz liberata

Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento nazista di Auschwitz. A 75 anni da quella data, si celebra oggi il Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale deliberata dalle Nazioni Unite. Tante le iniziative in Italia e nel mondo. “Davanti a questa immane e atroce tragedia non è ammissibile l’indifferenza ed è doverosa la memoria”, ha detto il papa. Perché “quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. L’indifferente è complice”, ha spiegato la senatrice a vita Liliana Segre. (ansa)