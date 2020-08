Emilia, Salvini non sfonda

L’Emilia Romagna al centrosinistra, la Calabria al centrodestra il risultato delle Regionali, che vedono il dem Bonaccini superare la leghista Borgonzoni e la forzista Santelli trionfare sull’imprenditore Callipo. Crollo M5s in entrambe le regioni. Il Pd è di nuovo il primo partito in Emilia-Romagna, e il suo segretario, Nicola Zingaretti, parla di un ritorno ad un sistema bipolare. Il leader della Lega Matteo Salvini dice che si è fatto tutto quello che si poteva e promette che il cambiamento è solo rimandato. Sconfitta per il M5s, il cui capo reggente, Vito Crimi, invita a non arrendersi e a stare uniti. Sui risultati, lo spread viaggia a 141 punti, dopo un minimo di 138,8.