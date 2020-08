Falcone (FI) e i risultati elettorali

PALERMO – “Il dato che ci consegnano queste elezioni regionali dimostra che Forza Italia rimane un punto di riferimento cruciale nel panorama politico italiano, ancorché il magro risultato in Emilia Romagna, causato dalla forte emorragia di alcuni mesi fa. Sono però molto significativi i numeri della Calabria: Forza Italia è il secondo partito della Regione, superando abbondantemente le due cifre, dato a cui almeno si deve aggiungere quello della lista civica della presidente Jole Santelli”. Lo afferma Marco Falcone, commissario di Forza Italia per la provincia di Catania. “Il partito mantiene la sua attrattività sull’elettorato ma, in ogni caso, questi risultati impongono una riflessione sull’organizzazione interna, sulle prospettive e sulla proposta politica che vogliamo lanciare agli italiani – aggiunge – Ciò affinché i valori liberali, riformisti e popolari di cui Forza Italia è il baluardo siano elemento fondante per il prossimo governo, di centrodestra, che gli italiani vogliono”. (ANSA).