MESSINA – Sono iniziati stamani i lavori per lo sbaraccamento dell’area di risanamento “Case D’Arrigo” a Messina e sono stati assegnati 34 alloggi ad altrettante famiglie, nell’ambito dei lavori finanziati per la via Don Blasco. Il sindaco Cateno De Luca ha illustrato la nuova strategia: “Adesso si lavorerà su piani diversi. Non solo per mezzo dell’acquisizione di immobili esistenti ma sulla realizzazione di immobili nuovi per i quali abbiamo già avuto finanziamenti consistenti e si agirà anche con la strategia delle permute. Prenderemo interi quartieri e li metteremo a bando a patto che della realizzazione di nuove abitazioni una parte andrà al Risanamento. Dunque tre fronti invece che solo uno che ci farà risparmiare e guadagnare il tempo perduto”.

