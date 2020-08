I sindacati in piazza annunciano nuove manifestazioni

PALERMO – Sit-in oggi dei bancari contro i licenziamenti decisi da Banca Igea. A Palermo si sono ritrovati in piazza la Fabi, le Segreterie territoriali First Cisl, Fisac Cgil e Unisin assieme alle confederazioni Ugl e Cisal per dire stop ai provvedimenti di licenziamento dell’istituto di credito. “Una protesta particolarmente riuscita ed anche colorata dai gilet azzurri della Fabi – dice il coordinatore regionale Carmelo Raffa – che ha anche lanciato diversi flash mob nel corso della protesta. Quella di oggi è solo la prima protesta pubblica a cui seguirà un sit-in davanti alla sede cittadina della Banca d’Italia il 31 gennaio dalle 10,30 alle 12 e poi una manifestazione a Roma”.

“La Cisal Sicilia ha voluto dare un segnale forte – dicono Nicola Scaglione e Giuseppe Badagliacca – aderendo all’iniziativa lanciata dalla Fabi Sicilia e dalle altre organizzazioni sindacali. Il fronte compatto dei rappresentanti dei lavoratori è un segnale preciso e il segnale di avvio di una serie di manifestazioni per chiedere all’istituto di credito di fermare un’operazione scriteriata che danneggia il territorio”.