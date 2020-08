PALERMO – I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo hanno individuato e sottoposto a verifica fiscale un B&B nel centro di Palermo completamente sconosciuto al fisco. L’ispezione è scaturita da un’analisi economico-finanziaria svolta nel settore ricettivo turistico extra alberghiero che, negli ultimi anni, è stato interessato da un aumento dell’offerta con prezzi relativamente contenuti. In quest’ambito, le fiamme gialle, a conclusione della verifica, hanno contestato all’esercente violazioni relative all’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposizioni dirette e indirette. In particolare, sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate ricavi sottratti al fisco per una somma complessiva di oltre 135 mila euro e un’IVA dovuta all’erario e non dichiarata pari ad oltre 13 mila euro.