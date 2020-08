AGRIGENTO – Uccisa dalla malaria a 44 anni, dopo aver fatto una vacanza in Nigeria. Si chiamava Loredana Guida, era un’insegnante ma anche – e da più di 15 anni – una giornalista. Per una settimana è stata ricoverata in Rianimazione all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento da dove i medici hanno chiesto e ottenuto specifiche consulenze dagli ospedali di Palermo e Roma. La giornalista si era recata al pronto soccorso qualche giorno dopo il suo ritorno dall’Africa accusando sintomi che potevano apparire quelli dell’influenza stagionale. Ma a quanto raccontato dai familiari dopo una lunga attesa, la donna aveva deciso di tornare a casa. Pochi giorni dopo l’aggravamento e la corsa in ospedale, dove dopo giorni di ricovero c’è stato il decesso.

Il cordoglio

I giornalisti agrigentini e l’intera città piangono la scomparsa della collega Loredana Guida. Loredana, 44 anni, si è spenta all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove era stata ricoverata, in terapia intensiva, dopo avere contratto la malaria durante un recente viaggio in Nigeria. Era figlia di Leonardo, altro collega scomparso prematuramente sette anni fa.

“Era una collega caparbia, scrupolosa e dalla grande umanità – si legge in una nota dell’Assostampa di Agrigento -. Per oltre 15 anni ha collaborato con il Giornale di Sicilia e col sito Agrigentonotizie. In questi ultimi giorni erano corsi al suo capezzale tantissimi colleghi a dimostrazione del grande affetto e della grande stima che nutrivano nei suoi confronti. L’Associazione Siciliana della Stampa di Agrigento, in questo momento di grande dolore, è vicina e si stringe attorno alla famiglia Guida. I funerali di Loredana saranno celebrati mercoledì 29 gennaio alle ore 15 presso la chiesa di San Nicola, a Fontanelle”.