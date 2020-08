Sorpresa, Forza Italia (r)esiste

Toh, chi si rivede. Mentre l’attenzione dell’Italia era tutta concentrata sulla disfida ad altissimo valore simbolico dell’Emilia Romagna, in Calabria andava in scena la riscossa di Forza Italia. I berlusconiani, in caduta libera da un pezzo , si risvegliavano improvvisamente vivi e pugnaci, e centrali nel centrodestra sovranista di Salvini. La vittoria dell’azzurra Jole Santelli, prima presidente donna della Calabria, e la buona performance della lista berlusconiana (a cui si affianca quella d’area della neogovernatrice), rammenta anche agli alleati che, almeno al Sud, i forzisti possono ancora dire la loro. Certo, la musica cambia man mano che ci si avvicina al nord leghista, e il due e mezzo di Forza Italia nelle regionali dell’Emilia Romagna lo conferma, ma nel Mezzogiorno c’è ancora un fortino da difendere per il partito del Cavaliere.

Non ha tardato a rimarcarlo Marco Falcone. L’assessore regionale forzista ha sottolineato che “Forza Italia rimane un punto di riferimento cruciale nel panorama politico italiano, ancorché il magro risultato in Emilia Romagna, causato dalla forte emorragia di alcuni mesi fa. Sono però molto significativi i numeri della Calabria: Forza Italia è il secondo partito della Regione, superando abbondantemente le due cifre, dato a cui almeno si deve aggiungere quello della lista civica della presidente Jole Santelli”.

Insomma, non è ancora tempo di issare bandiera bianca. Ma ciò non significa che tutto vada bene così. “In ogni caso – aggiunge lo stesso Falcone -, questi risultati impongono una riflessione sull’organizzazione interna, sulle prospettive e sulla proposta politica che vogliamo lanciare agli italiani. Ciò affinché i valori liberali, riformisti e popolari di cui Forza Italia è il baluardo siano elemento fondante per il prossimo governo, di centrodestra, che gli italiani vogliono”.

Ed è proprio sull’organizzazione interna che da un pezzo nel partito siciliano serpeggia un certo malcontento, che ha fatto da cornice alla lunga scia di addii che ha caratterizzato negli ultimi mesi la Forza Italia siciliana. Nel weekend, è tornato a riunirsi l’ufficio politico siciliano, che negli ultimi mesi era scomparso dai radar. I maggiorenti del partito che affiancano Gianfranco Micciché (non c’era però Stefania Prestigiacomo) hanno stilato la linea per le prossime amministrative, con un “all in” sul centrodestra tradizionale, abbandonando definitivamente le suggestioni neocentriste che avevano attraversato il partito nelle ultime consultazioni comunali. Tra il dire e il fare ci sono di mezzo i malcontenti dei singoli e la necessità, avvertita da molti big, di una gestione più collettiva, che veda il presidente dell’Ars coinvolgere maggiormente il partito con uno sguardo rivolto, sussurrano i malpancisti, un po’ più in là di Palermo e dell’Arenella.

Dal canto suo, però, Micciché ha colto la palla al balzo per silenziare le polemiche: “Viva Jole! Possiamo ritenerci più che soddisfatti, perché abbiamo aumentato complessivamente i nostri voti in tutta Italia. Abbiamo conquistato la Calabria con la nostra icona, una delle personalità politiche in cui tutta Forza Italia ha sempre creduto, la nostra ‘Berlusconi calabra’. Ripartiamo da qui, critiche e polemiche a dopo. Oggi si festeggia!”.

In uno scenario molto mobile, con i 5 Stelle sulla via del disfacimento, con una piccola ma non trascurabile area di centro liberaldemocratico che s’affaccia dall’altra parte (leggi Renzi e Calenda), e con una possibile svolta verso il proporzionale a livello nazionale, i forzisti potrebbero malgrado tutto coltivare speranze per il futuro, esercizio che fino a pochi mesi fa appariva quasi proibitivo.