La consultazione non avrà bisogno del quorum.

Il 29 marzo si voterà per il referendum confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo per l’indizione del referendum popolare sul testo di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari”. Lo ha comunicato Palazzo Chigi. Adesso manca solo l’ufficialità, che arriverà dal decreto del presidente della Repubblica. Il referendum non ha quorum, cioè è valido a prescindere dall’affluenza, a differenza di quelli abrogativi. Sarà il quarto referendum costituzionale confermativo della storia della Repubblica.