“In 20 nella rete degli strozzini”

Vittime imprenditori in crisi. Prestiti per 5 milioni spacciati per vendita di materiale edile VIDEO

PALERMO – Padre e figlio avrebbero prestato soldi a interessi usurari. C’era la fila di persone a chiedere il loro aiuto, che si faceva stritolante.

Una ventina i casi accertati nell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica. La stragrande maggioranza è composta da imprenditori in crisi. L’operazione è del 2° Nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo. Il padre Santo Sottile, un tempo favoreggiatore di Giovanni Brusca, è finito in carcere, mentre il figlio Alessandro ai domiciliari. Indagata anche la compagna di quest’ultimo assieme ad altre due persone.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

Sono tutti palermitani ma vivono a San Cipirello, dive hanno sede le loro imprese di materiale edile. I reati contestasti sono associazione a delinquere finalizzata all’usura, estorsione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I prestiti, infatti, venivano erogati dalle aziende di famiglia e poi spacciati per acquisti di materiale. Altre volte i soldi erano consegnati in contanti e a garanzia le vittime dovevano fornire assegni in bianco.

Il meccanismo è saltato quando un imprenditore ha capito di essere finito in un tunnel In un anno, a fronte di un prestito di 450 mila euro, ha dovuto restituire più di un milione. Sale a cinque, e sempre di milioni si parla, il giro complessivo degli affari. I tassi applicati superavano il 500 per cento all’anno.

I finanzieri hanno anche sequestrato su ordine del giudice per le indagini preliminari sette immobili, tre aziende, auto e beni di lusso a conferma del grande volume di affari.