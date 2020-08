PALERMO – I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di Francesco Paolo Comignano, 24 anni, accusato di rapina: lo scorso aprile, in via Notarbartolo, ha derubato una persona dopo essere entrato in casa e averla minacciata con un cacciavite. Il giovane ha portato via denaro e oggetti in oro, prima di fuggire dal balcone aggrappandosi al tubo del gas lungo la parete. Il sopralluogo del nucleo operativo San Lorenzo e le analisi scientifiche svolte dai Ris di Messina sono stati fondamentali per risalire a Comignano, ora rinchiuso nel carcere Lorusso di Palermo. (ANSA).