Per la protesta dei catalogatori Foto di repertorio

PALERMO – “La sospensione dalle attività istruttorie dei catalogatori tecnici al servizio Tutela paesaggistica e monumentale della Sovrintendenza ai beni culturali di Palermo ha creato un’impasse insostenibile, con centinaia di pratiche ferme”. Lo dice il presidente dell’Ordine degli architetti, Francesco Miceli. “Ogni giorno – aggiunge – riceviamo segnalazioni dai nostri iscritti. Da quando i catalogatori sono in agitazione, l’ufficio Tutela paesaggistica e monumentale da cui passano tutte le pratiche di ristrutturazione, restauro e/o costruzione sulle aree sottoposte a tutela negli 82 comuni del Palermitano, può contare solo sui 2 tecnici di ruolo. Una situazione che sta bloccando attività produttive ed economiche arrecando un danno alla popolazione e al lavoro dei tecnici liberi professionisti e che, continuando di questo passo, non potrà che aggravarsi sempre di più”. Solo a Palermo i tecnici catalogatori in servizio alla Sovrintendenza sono una quarantina. Ventiquattro al Servizio tutela paesaggistica e monumentale da cui transitano oltre tremila pratiche l’anno.

(ANSA).