Rubati soldi a uno studente

PALERMO – I ladri di merendine si evolvono ed ora rubano i soldi, circa 60 euro, dai portafogli nelle scuole. Ma questa volta non c’è il commissario Salvo Montalbano a risolvere il caso. E dalla fantasia di Andrea Camilleri alla realtà il passo è breve. A essere stato derubato è stato uno studente che frequenta il secondo liceo nell’istituto Duca degli Abruzzi a Palermo.

Lo denunciano in una lettera inviata alla preside Claudia Corselli i genitori del ragazzo in attesa di andare a presentare una denuncia alla polizia. “A nostro figlio – affermano – sono stati rubati i soldi che erano conservati nel suo portafoglio dentro lo zaino sotto il banco mentre la classe era in aula di informatica”. “Lo sappiamo tutti, a che livello di delinquenza e di cattiveria è arrivata la società di oggi – conclude la lettera alla dirigente scolastica – ma che a farne le spese sia un ragazzo di 15 anni, nella sua scuola, no, mi dispiace, noi non lo possiamo tollerare né giustificare”.(ANSA)