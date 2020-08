PALERMO – Il 26 ottobre scorso l’aggressione con due feriti nella centralissima via Cavour, adesso i carabinieri della stazione di piazza Marina hanno notificato l’obbligo di dimora a tre giovani identificati come responsabili della rissa che aveva visto coinvolte più persone con due feriti. Le indagini dei militari hanno consentito, pochi giorni dopo, di identificare gli autori delle lesioni, avvalendosi anche delle immagini degli impianti di videosorveglianza e ricostruendo, così, la dinamica dell’evento scaturito per futili motivi. Tre le persone identificate e denunciate per lesioni personali aggravate: G.M., palermitano classe 1993, M.C., classe 1998 e C.D. del 1994.

Adesso i carabinieri hanno notificato ai tre l’ordinanza di applicazione dell’obbligo di dimora emessa dal gip del Tribunale di Palermo. A seguito delle perquisizioni domiciliari, inoltre i militari hanno rinvenuto e sequestrato sia gli indumenti indossati dai tre soggetti la sera dei fatti che un casco riconducibile a M.C. utilizzato per colpire una delle vittime durante l’aggressione.