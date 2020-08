MONTEMAGGIORE BELSITO (PALERMO) – In occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’Olocausto l’Istituto comprensivo ‘Mons. Arrigo’ di Montemaggiore Belsito (Palermo) ha promosso delle iniziative didattiche, anche nel plesso di Sciara, finalizzate all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah, allo scopo di favorire la consapevolezza di quanto accaduto.

La scuola ha avuto ospitato Maria Concetta Di Paola, figlia di Giuseppe Di Paola, originario di Castelbuono e prigioniero di guerra per due anni in un campo di concentramento in Germania, a Buchenwald, nei pressi di Berlino. Giuseppe Di Paola ha ricevuto la medaglia d’onore dal presidente del Consiglio dei ministri e durante la sua prigionia ha scritto un diario di guerra in cui ha narrato le sue giornate descrivendo i campi di concentramento in cui lavorava, il cibo che veniva servito e il trattamento che venne loro riservato dal settembre del 1943 al settembre del 1945.