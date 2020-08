Carrefour Sicilia apre 3 nuovi punti vendita

L’insegna, che fa parte del gruppo CDS spa, dal 30 gennaio è presente nella città sullo Stretto.

Carrefour Sicilia ha raggiunto un nuovo, importante traguardo: l’apertura di tre nuovi punti vendita Carrefour Market nella città di Messina, portando così a oltre 30 il numero di supermercati presenti in Sicilia con questa insegna.

Via G. La Farina 237, Via Bonino 1 e via Nazionale 323 (Mili Marina): sono questi gli indirizzi che dal 30 gennaio rappresentano per i messinesi un punto di riferimento per una spesa piacevole, con prodotti di qualità e sempre conveniente.

Dall’ortofrutta con prodotti del territorio, alla macelleria con carni selezionate, al pesce freschissimo, fino al reparto Bazar dove trovare accessori e utensili per casa e cucina, i nuovi punti vendita Carrefour Market offrono tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, numerosi reparti e servizi, puntando così su completezza dell’assortimento, freschezza dei prodotti e massima attenzione al cliente. Qualche esempio? La promozione Over 60, con uno sconto del 10% sulla spesa del mercoledì per chi ha più di 60 anni e soprattutto la Carta Mizzica, la fidelity card che riserva esclusivi vantaggi, con promozioni in volantino dedicate ai titolari, offerte e sconti personalizzati, oltre all’opportunità di accumulare buoni spesa e coupon e di partecipare a raccolte e collection in collaborazione con grandi marchi.

L’inizio, è di quelli in grande, con un lungo fine settimana ricco di feste ed eventi di animazione, omaggi e promozioni dall’apertura del 30 gennaio fino a sabato 1 febbraio.

Non solo: a tutti i clienti che fino al 12 febbraio chiederanno Carta Mizzica registrandosi su mizzica.carrefour-sicilia.it/, verrà applicato un esclusivo sconto del 10% su tutta la spesa, su un unico scontrino, presso i tre nuovi punti vendita.

Le nuove aperture, avvenute il 30 gennaio, raccontano una presenza di Carrefour Sicilia sempre più capillare sul territorio siciliano e il rafforzamento del progetto di espansione del marchio che va avanti con successo già da alcuni anni.

Per maggiori informazioni sui punti vendita di Messina: https://www.carrefour-sicilia.it/aperture-messina/.

LiveSiciliaPromotion – Pubbliredazionale