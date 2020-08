PALERMO – Un incendio la scorsa notte ha danneggiato il Parco della salute a Palermo, lo spazio pubblico del Foro Italico intitolato a Livia Morello, la giovane figlia del giornalista Angelo, deceduta qualche anno fa. Qualcuno ha dato fuoco alla giostra per bambini nello spazio verde. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la Scientifica, oltre alla polizia municipale. Era l’1,50 circa, quando è scattata la richiesta d’intervento alla centrale operativa del 115 che ha inviato le due squadre.

“Dei balordi – si legge in un avviso affisso dall’associazione Vivo sano onlus, che gestisce lo spazio verde – hanno bruciato la ‘goletta’, uno di giochi più importanti del parco (una sorta di nave con timone e due scivoli). Apriremo nuovamente il parco per consentire ai tanti bimbi che lo frequentano di giocare e fare sport in un luogo loro dedicato e per fare capire a chi non vuole il bene di questa città quanto siano inutili questi gesti di vigliaccheria. Vivi sano onlus, associazione che ha riqualificato e gestisce il parco della salute senza contributi pubblici continuerà, tutti i giorni, a curare l’area e a garantire lo svolgimento delle attività gratuite che vengono organizzate grazie al sostegno di tanta brava gente”.

Il sindaco Leoluca Orlando si è recato questa mattina presso il Parco della salute, lo spazio pubblico del Foro Italico intitolato a Livia Morello. “Un atto ignobile – ha commentato il primo cittadino, che ha parlato con i responsabili del sito e con gli inquirenti che stanno seguendo le indagini -. Chi lo ha compiuto odia la città e i palermitani, soprattutto i più piccoli, che qui vengono per giocare e per fare sport, e che sono le prime vittime di questi gesti vigliacchi. Confidiamo nella forze dell’ordine affinché riescano presto a individuare i colpevoli, mentre con il vicesindaco Fabio Giambrone, che ha la delega al decoro, ci attiveremo per continuare a sostenere l’importante lavoro di chi ha restituito questo spazio alla fruizione dei cittadini”.