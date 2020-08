PALERMO – “Il populismo e la demagogia sono la rovina di questo Paese. Oggi dobbiamo ricominciare a fare politica in maniera normale e tra la gente. Frutto della demagogia è stata, ad esempio, l’eliminazione del finanziamento pubblico dei partiti, che li ha costretti a non avere più le sedi nei territori e a non potere stabilire un contatto diretto con le persone”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, intervenendo alla presentazione del libro dell’ex ministro Salvatore Cardinale, “Un giovane della Prima Repubblica”, presentato alle Terrazze di Mondello.

Nel suo intervento, Micciché è sembrato tornare a un repertorio in parte accantonato negli ultimi mesi. “Mi piace Salvini? No. Mi piace questa destra? No. La sinistra? No. Mi piace il Movimento 5 Stelle? Assolutamente no”, ha detto tra l’altro il presidente dell’Ars, che da qualche tempo aveva sotterrato l’ascia di guerra con la Lega. “Dobbiamo parlare, confrontarci”, ha detto a Cardinale Miccichè. Prima di lui erano intervenuti anche il deputato regionale di Sicilia Futura-Italia viva Edy Tamajo e il deputato forzista Francesco Scoma, che aveva richiamato i valori del “centro”. Quel centro su cui a lungo si è soffermato Cardinale, che dopo la rottura con i renziani, resta alla finestra ma non sembra aver perso la voglia di dire la sua nel dibattito politico, ripartendo però “dal confronto tra le persone che vada oltre i meccanismi della Rete”. (sa. t.)