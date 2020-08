Paziente va in escandescenza

PALERMO – Il servizio Presidi Ausili del PTA Enrico Albanese di via Papa Sergio è stato costretto stamattina a sospendere l’attività a causa dei danni provocati a stampanti e computer da un utente andato in escandescenza. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento di polizia e carabinieri che hanno identificato l’uomo. “Condanniamo con la massima fermezza l’accaduto che non può essere in alcun modo giustificato – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – agli operatori va la massima solidarietà. Dopo i rilievi e la valutazione dei danni, il servizio riprenderà regolarmente l’attività nella giornata di lunedì prossimo”.