Perde il controllo dell’auto

ENNA – Nicolò Passacqua, 82 anni, di Catenanuova (En) è morto in un incidente autonomo ieri pomeriggio sulla strada che da Agira va verso l’autostrada. L’uomo era di ritorno verso casa e viaggiava con un amico di 73 anni, che è stato trasportato in ospedale, non grave. Passalacqua, probabilmente, ha perso il controllo dell’auto ed è finito in un terrapieno. (ANSA).