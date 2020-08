PALERMO – La Ztl notturna a Palermo prende il via da stasera alle 23. Il provvedimento del Comune entra in vigore nonostante le polemiche e le resistenze di alcune associazioni di categoria che hanno presentato ricorso al Tar. In attesa del giudizio del tribunale amministrativo, per, c’è da fare i conti con l’operatività del provvedimento della giunta Orlando che da questa sera costringerà i palermitani che vogliono entrare con l’auto nella zona a traffico limitato a pagare il pass per l’accesso. La fascia oraria free sarà solo dalle 20 alle 23 per consentire ai locali dediti alla ristorazione di risentire il meno possibile dei disagi. Ecco cosa c’è da sapere per non incorrere in contravvenzioni sere del weekend.

La Ztl notturna scatterà tutti i venerdì e sabato con due fasce orarie diverse a seconda dei periodi dell’anno. Dal primo novembre al 30 aprile sarà attiva il venerdì e il sabato dalle ore 23 fino alle 6 del giorno successivo. Il sabato di giorno non ci saranno restrizioni fino alle 23. Dall’1 maggio al 31 ottobre, invece, la Ztl scatterà dalle ore 20 alle 6 del giorno successivo. Quindi, il venerdì saranno attive dalle 8 e fino alle 6 dell’indomani; mentre il sabato partiranno alle 20.

I pass possono essere acquistati durante il giorno anche successivamente all’ingresso nella Ztl. Di notte, invece, se si vuole entrare nella Ztl dopo le 23, bisogna convalidare il pass prima dell’ingresso nei varchi. Da oggi il pass giornaliero del venerdì avrà una validità fino alle 6 del giorno seguente. Per acquistare i pass è possibile andare in una delle postazioni dell’Amat di via Alcide De Gasperi, via Libertà e alla stazione centrale, aperte fino a tarda sera, oppure usare l’app PalerMobilità o Ztl Palermo per l’acquisto online. Molti ristoranti e locali notturni si sono dotati di pass per agevolare la clientela. L’Amat ha potenziato la linea 101 nelle ore serali con corse ogni 15 minuti e un biglietto unico.