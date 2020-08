PALERMO – I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno denunciato il liquidatore della “Sagona S.r.l.”, S.G., accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

L’indagine è iniziata dopo la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, nel novembre del 2017, del “Gruppo Sagona – Euronics”, nel settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici e di apparecchiature audio e video, con punti vendita nei comuni di Alia, Cerda e Termini Imerese.

Dai documenti acquisti è emerso che il liquidatore del “Gruppo Sagona”, per sfuggire ai creditori, avrebbe cercato di nascondere i beni aziendali attraverso il loro trasferimento nelle diverse sedi della propria attività, oltre a cedere le merci ad imprese e familiari compiacenti. Le indagini hanno, quindi, permesso di accertare l’omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, l’omesso deposito dei bilanci dal 2012 al 2016 nonché la distrazione dall’attivo fallimentare di merci, attrezzature e denaro in cassa per oltre un milione di euro.