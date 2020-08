Le indagini per risalire all'identità dei vandali che hanno danneggiato le giostre per i bambini

PALERMO – Dalle immagini riprese dalle telecamere nei pressi del Parco della Salute, dato alle fiamme a Palermo, si notano due o tre ragazzi incappucciati che entrano ed escono poco prima che le fiamme avvolgano alcuni giochi per i bambini.

Adesso gli agenti di polizia sono a caccia dei vandali che hanno danneggiato la struttura. Da quei frame si sta cercando di dare un nome e un cognome ai giovani. L’associazione Parco della Salute sta organizzando una raccolta fondi per sistemare di nuovo la villa dove trascorrono i pomeriggi tanti bambini palermitani.