CALTANISSETTA – È morto nella notte all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, un giovane di 23 anni di Pietraperzia (En). Era stato ricoverato alla fine di ottobre per un grave problema cerebrale. I genitori hanno consentito la donazione degli organi. Nella notte una equipe dell’Ismett di Palermo ha eseguito l’intervento. Sono stati donati reni e fegato del paziente. La commissione per l’accertamento di morte cerebrale era formata dall’anestesista Rosalba Parla, referente aziendale per i trapianti dell’ospedale Sant’Elia, la neurologa Giovanna Randisi, l’anestesista Lucilla Grimaldi, direttore sanitario di presidio. Ad eseguire l’elettroencefalogramma i tecnici Silvana Scibetta e Norma Scarantino. In sala, durante l’intervento anche l’anestesista Rita D’Ippolito.(ANSA).