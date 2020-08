Open Arms a Pozzallo

RAGUSA – Il Viminale ha assegnato il porto ad Open Arms, la nave della Ong spagnola che ha a bordo 363 migranti salvati in 5 interventi di soccorso nei giorni scorsi al largo della Libia. Il via libera per lo sbarco delle persone a bordo a Pozzallo è arrivato in seguito all’attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei migranti, come previsto dal preaccordo di Malta.

Dopo il rifiuto di Malta di indicare un porto sicuro nell’Isola dei Cavalieri, l’Open Arms si era diretta in Sicilia. Secondo alcune fonti lo sbarco dovrebbe avvenire domani mattina intorno alle 8.

La Commissione europea ha ricevuto la richiesta di coordinare la ripartizione dei migranti soccorsi dalla Open Arms, ed è già in contatto con vari Stati membri.