Spaccio di cocaina e hashish

Interventi in piazza Ingastone e in via Lanza di Scalea

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato Mario Sollami, 20 anni, e Antonino Stassi, 30 anni, accusati di spaccio di stupefacenti.

Sollami è stato notato nei pressi di un baglio di piazza Ingastone, nel quartiere Zisa a Palermo. I poliziotti dei Falchi della squadra mobile hanno trovato in tasca una dose di marijuana e tre di hashish e 200 euro.

Poco distante in una vettura in sosta è stato trovato un sacchetto in plastica contenente altre dosi di droga già confezionate: 9 di marijuana e 18 di hashish. Stassi è stato bloccato, sempre dai poliziotti dei Falchi, invece in via Lanza di Scalea, dopo che aveva ceduto una dose di cocaina ad un acquirente. Nelle tasche dei pantaloni, sono state trovate altre 5 dosi di cocaina, e la somma di 100 euro. (ANSA).