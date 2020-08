Si trova in un bene confiscato alla mafia nel quartiere di Altarello di Baida

PALERMO – Una base scout è stata presa di mira dai vandali a Palermo in un bene confiscato alla mafia. Qualcuno ha messo fuori uso il sistema di allarme e videosorveglianza della base scout “Volpe Astuta”, nel quartiere di Altarello di Baida, in via Micciulla.

Sono stati rubati alcuni attrezzi che gli scout usano per la manutenzione dei locali. Il danno è da quantificare. Il fondo è stato sequestrato per disposizione di Giovanni Falcone il 17 giugno 1980 e rientra tra i primi beni confiscati alla mafia al boss Filippo Piraino affiliato al “clan” degli Inzerillo con decreto di confisca del Tribunale di Palermo. La struttura è stata data in concessione all’Agesci. Indaga la polizia.