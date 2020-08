RAVANUSA (AGRIGENTO) – Un morto e tre feriti gravi, tutti in prognosi riservata, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba a Ravanusa, comune a circa 50 chilometri da Agrigento. A perdere la vita Lorenzo Miceli, 28 anni, ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Ravanusa. I suoi tre amici, tutti coetanei, sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Sul posto, per ore, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri. Non è chiara la dinamica dell’incidente stradale, anche se – stando ai militari dell’Arma – non è esclusa l’elevata velocità. L’Alfa Romeo 147 sulla quale viaggiava Miceli, che non era alla guida, si è schiantata all’altezza del civico 115 di via Gramsci. Il giovane è morto sul colpo. (ANSA).